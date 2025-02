Dai piedi del metronomo genovese partono quasi tutte le azioni dell’Ancona. Una pedina fondamentale. Senza Alluci sarà anche più difficile per Gadda. Grande occasione per Gianelli a centrocampo

Senza Alluci non sarà una sfida facile per l’Ancona. Il centrocampista con propensione offensiva ha un peso specifico importante, nel campionato dei dorici: non tanto e non solo per i cinque gol finora realizzati, ma anche perché ha deciso il derby all’andata e perché le sue reti spesso sono state fondamentali per indirizzare la partita in favore dei dorici, come con la Recanatese, appunto, con l’Atletico Ascoli e con il Castelfidardo. Nelle altre due circostanze in cui il genovese ha messo la sua firma sulla partita i dorici hanno pareggiato, a Chieti e a Civitanova. Ma il suo contributo, dentro e fuori dal campo, non è certamente stato di poco conto, tanto che in un’ipotetica classifica di giocatori da confermare per la prossima stagione, Alluci si trova al primo posto. E’ un’assenza pesante, quella con cui dovrà fare i conti Massimo Gadda, ma che potrebbe permettere al mister di dare spazio a un giocatore come Gianelli. Un centrocampista che finora s’è visto poco, ma che è dotato di ottima tecnica e che avrebbe bisogno di giocare di più per migliorare ritmo e intesa con i compagni. Potrebbe essere lui, dunque, a fare coppia con Useini a centrocampo, con Gulinatti in regia e con gli esterni Pecci e Marino (o Bugari). I dubbi sull’undici titolare potrebbero riguardare le condizioni di Rovinelli, che nelle ultime partite è stato frenato dalla ferita al ginocchio che s’è procurato sul sintetico di Sora, infortunio che però ormai dovrebbe essere completamente risolto. Dunque dovrebbero essere Rovinelli, Codromaz e Magnanini a comporre la linea Maginot biancorossa, mentre per l’attacco Gadda farà le solite valutazioni tra i quattro attaccanti a disposizione, anche in funzione di chi mostrerà di stare meglio, in questa settimana. Martiniello dovrebbe comunque partire titolare, insieme a uno tra Belcastro, Battistini e Varriale. La Recanatese, dopo l’arrivo in panchina di Lorenzo Bilò, sembrava aver raddrizzato il proprio cammino: cinque pareggi consecutivi, cui hanno fatto seguito tre vittorie, poi due ko contro Samb e L’Aquila, big del girone, quindi un andamento altalenante fino al 4-1 rimediato a Fossombrone. L’ultima vittoria in casa dei giallorossi è il 2-1 sul Roma City del 2 febbraio. Ma il sintetico di Recanati, a parte la parentesi di Coppa dello scorso agosto, sembra non portare bene ai dorici che invece domenica dovranno riscattarsi dalla brutta figura rimediata contro il Termoli.

g.p.