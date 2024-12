Dal campo. Finalmente Fazzini. Il centrocampista ci sarà a Bergamo. Ismajli: c’è il Napoli

Oltre agli ultimi due allenamenti di venerdì e sabato, come consuetudine, anche quello odierno (tutti alle 11 al Sussidiario del Castellani) sarà a porte chiuse. Nel frattempo ieri Fazzini ha continuato a lavorare col gruppo e al 99 per cento farà parte della trasferta azzurra di domenica prossima alle 18 contro l’Atalanta. Lista dei disponibili dove tra l’altro ha qualche possibilità di finire pure Zurkowski, che ha a sua volta ricominciato ad allenarsi con i compagni. Resta comunque da capire il minutaggio che in questo momento può garantire il centrocampista polacco, fuori da molti mesi. Nel frattempo Pietro Pellegri è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro presso l’Istituto Cugat di Barcellona, è perfettamente riuscita. Adesso l’attaccante inizierà il proprio percorso riabilitativo. Intanto, in vista del mercato invernale di gennaio si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Napoli intenzionato a portare Ismajli sotto il Vesuvio già a gennaio, dopo l’infortunio di Buongiorno. Il centrale difensivo albanese è in scadenza a giugno 2025, per questo il club azzurro potrebbe anche cercare di monetizzare il prossimo mese.