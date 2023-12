Dal Girona al Leverkusen, tutte le ‘nuove favole’ del calcio europeo

Roma, 5 dicembre 2023 – Sembra una favola sportiva il nuovo che avanza nel calcio d’Europa. Dalle stalle alle stelle nei campionati del Vecchio Continente, i primi posti sono tutti ‘inediti’. E i casi sono più di uno: dal Griona, che ri ritrova in testa alla Liga, fino al Bayer Leverkusen, in vetta e ancora imbattuto da inizio Bundesliga. Poi c’è il Nizza, al secondo posto del campionato francese, dopo aver ‘steccato’ l’ultima contro il Nantes.

Davvero incredibile il cammino del Leverkusen di Xabi Alonso in Bundesliga: con un gol del nigeriano Victor Boniface a 10' dal termine ha pareggiato in casa contro il Borussia Dortmund (1-1), restando imbattuto dopo 13 giornate e sempre in vetta a +3 sul Bayern Monaco, che però ha una partita in meno. Su 20 partite giocate in questa stagione, ha vinto 18 volte e ha subito solo due pareggi (col Bayern otre al Borussia). Prossima sfida con lo Stoccarda, terzo e altra sorpresa di questo campionato. In campo anche il confronto fra i due bomber emergenti Guirassy e Boniface.

Ruolino di marcia praticamente impeccabile quello del Girona, che si ritrova al primo posto della Liga spagnola a pari merito con il Real Madrid di Ancelotti. Una sola sconfitta – proprio come i Blancos – da inizio campionato e un pareggio per gli uomini di Sánchez Muñoz, che nell’ultima giornata hanno battuto il Valencia 2-1. Domenica altra partita verità: contro il Barcellona, clamorosamente dietro in classifica.

Lione, Lorient e Lille hanno invece frenato la corsa del Nizza co tre pareggi, e la squadra è da poco scesa al secondo posto della League 1. Il club della Costa Azzurra, allenato dall’italiano Farioli, ha perso terreno nei confronti del Psg, che adesso si trova in testa alla classifica.

Ne frattempo c’è un’altra squadra che sogna: l’Aston Villa, quarto in Premier League, dove nell’ultima giornata hanno vinto Arsenal e Liverpool, mentre si è fermato il City di Guardiola. Gli uomini di Pep avranno come prossimo impegno proprio il sorprendente Aston Villa, e sarà una partita tutta da sudare.