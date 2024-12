Arsenal su Leao, lui chiude la porta: "Concentrato sul Milan". E cita Ibra

Milano, 4 dicembre 2024 - L'Arsenal bussa, Leao dice di no. Secondo Football Transfers, infatti, i Gunners avrebbero preso contatto con l'entourage del giocatore: "Concentrato sul Milan", la risposta. Il portoghese, peraltro, è legato ai rossoneri da un contratto in scadenza a giugno 2028, con una clausola rescissoria da 175 milioni attiva nei primi quindici giorni di luglio. Per il resto, bisogna bussare in via Aldo Rossi.

Intanto Leao è tornato decisamente in versione meravigliao. In Coppa Italia, ieri contro il Sassuolo, l'ennesima dimostrazione: lampi, giocate e, soprattutto, gol. Quinta rete stagionale, altrettanti gli assist. Dopo le tre panchine consecutive in campionato, con una posizione spesso più accentrata, è rinato.

"Voglio continuità, è in un ottimo momento e la squadra ha bisogno di questo Rafa", le parole recenti di Fonseca. Nel recente passato, però, erano piovute critiche sul giocatore, accusato di essere troppo discontinuo per ambire al definitivo salto di qualità e alla consacrazione come top player.

L’omaggio a Zlatan

Un'immagine di Leao e Ibrahimovic risalente ai tempi in cui entrambi giocavano nel Milan (Archivio)

Così il 25enne, oggi, ha riallacciato il filo citando Ibrahimovic e postando un video di una vecchia intervista di Zlatan: "Tante Critiche? Normale, se non ci sono critiche non sei al top, non sei il numero uno. Mi criticano - le parole dello svedese postate da Leao - perché sono il numero uno. E mi stimolano, me le mangio: è come mettere benzina sul fuoco. E quando scherzi col fuoco ti bruci, facile".