DALLA SPAGNA. Laporta: "Milan, Inter. Napoli e Roma pronte per la Superlega»

Milan, Inter, Napoli e Roma. Ci sarebbero quattro squadre italiane pronte ad aderire ad una nuova Superlega. O, almeno, così dice Joan Laporta, che della competizione separatista fu uno dei progettisti e di cui conserva la attuale paternità con il Real Madrid. Il presidente del Barcellona ha rilasciato un’intervista al programma ‘El Món a RAC1’. Gli hanno chiesto quali squadre faranno parte della Superlega. Il presidente del Barça ha esplicitamente nominato 13 club: "Oltre a Barcellona e Real Madrid ci sarebbero le italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma. Anche squadre francesi come l’Olympique Marsiglia, e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto, che sarebbero felicissime di venire. E ci sono gli olandesi, Ajax, Feyenoord e PSV, e i belgi di Bruges e Anderlecht. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre". L’Atlético Madrid no, "ha un’altra posizione". E così il Psg: "Al Khelaifi già governa in Uefa". Per quanto riguarda le inglesi, "loro hanno già la loro Superlega. Al momento siamo in una prima fase e poi se ne potranno integrare altre. Pochissimi club parteciparono alla Coppa dei Campioni nel 1955 e poi divenne la competizione per eccellenza in Europa".

La Roma però nega del tutto la propria adesione. Il club giallorosso smentisce seccamente le parole del presidente del Barcellona.

"Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’As Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega - si legge nella nota della As Roma - il club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’Eca, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa".