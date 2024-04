De Zerbi in bilico: rifiuta rinnovo con Brighton, occhi su Liverpool e Barcellona

Mentre Klopp lo elogia, Roberto De Zerbi non intende rinnovare il contratto con il Brighton, attualmente fino al 2026: "Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Prima di decidere il mio futuro, voglio capire qual’è il piano per il futuro del club, voglio conservare le mie ambizioni". Sulle sue tracce proprio Liverpool e Barcellona.