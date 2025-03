Decidono Ndiaye e Akhigbe. L’Angelana riprende subito la corsa. Il Bastia è sempre più in crisi

BASTIA 0 ANGELANA 2

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Bei, Belloni, Brevi; Rosignoli, Mancini, De Santis (18’st Casale); Orlandi (32’st Bartolini), Santucci A. (23’st Morlandi), Del Prete. A disp.: Felici, Baratteri, Santucci G., Cicioni, Ndiaye M., Ubaldi. All.: Cotroneo.

ANGELANA (4-3-3): Buini; Dell’Orso, Tondini, Sallaku, Melillo; Brunetti (36’st Martiniello), Myrtollari, Ravanelli (16’st Akhigbe); Formichetti (36’st Piermarini), Ndiaye B., Riommi (11’st Marocchi). A disp.: Villamena, Bocci, Girolamini, Roscini, Tofi. All.: Recchi.

ARBITRO: Burgassi di Firenze (Krikku, Baroni)

Marcatori: 20’st Ndiaye B., 23’st Akhigbe.

NOTE: Ammoniti: Cozzali, Casale (B); Formichetti, Myrtollari, Tondini, Buini (A). Angoli: 4-7. Reupero: 0’pt, 5’st.

L’Angelana riprende subito la corsa dopo il 2-2 contro il Sansepolcro restando a 2 lunghezze dalla vetta. Lo fa superando 2-0 un Bastia sempre più in crisi che, complice anche la vittoria a tavolino del Pontevalleceppi contro il Città di Castello, scivola in zona playout. Il Bastia prova subito a rendersi pericoloso in avvio di gara con Del Prete ma Buini fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia. Recchi inserisce Akhigbe per Ravanelli e proprio il neo entrato serve Bebeto che di testa non sbaglia superando Taiti. Angelana avanti e neanche il tempo di esultare che Akighbe si mette in proprio e firma il 2-0 che fa esplodere i tifosi arrivati da Santa Maria degli Angeli. Il Bastia prova una reazione con il neo entrato Morlandi, ex di turno, ma senza successo. Fa festa l’Angelana, mastica amaro il Bastia.