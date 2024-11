Decisivo Bjarnason. Brescia batte un colpo e lascia a secco la Samp. Rondinelle da playoff

GENOVA

Un gol di Bjarnason a metà ripresa consente al Brescia di tornare a violare il Ferraris e conquistare in casa di una motivata Sampdoria una vittoria che può offrire nuovo slancio al cammino della squadra di Maran. Al di là del risultato finale le Rondinelle mettono in bella mostra una prova di grande carattere, soffrendo nei momenti difficili e affondando i colpi vincenti nella ripresa. Dopo un avvio equilibrato, la formazione di Sottil spinge con crescente decisione. Dopo un gol annullato ad Akinsanmiro al 19’ per fuorigioco, servono un paio di interventi di Lezzerini per mantenere inviolata la porta degli ospiti, che, però, hanno il merito di chiudere il primo tempo in avanti con il colpo di testa di Adorni, che al 42’ costringe Bereszynski ad salvataggio sulla riga. Nella ripresa il Brescia aumenta i giri del suo motore e dopo un paio di spunti rimasti senza esito di Borrelli e Juric, al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, le Rondinelle si portano in vantaggio con Bjarnason che anticipa tutti di testa e firma il vantaggio per la squadra di Maran. La Sampdoria cerca di reagire senza perdere tempo, ma il Brescia controlla con grande attenzione la situazione conduce in porto una vittoria di assoluto valore. L.M.