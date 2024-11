Del Piero candidato presidente della FIGC? Corsi: “C’è bisogno di gente come lui"

Roma, 26 novembre 2024 – Sono giorni decisivi per il calcio italiano, con il prossimo 3 febbraio che è stato indicato come il giorno nel quale si terranno le elezioni del nuovo presidente della FIGC. Proprio in queste ore, si sta facendo strada l’ipotesi di vedere la candidatura di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e leggenda del calcio italiano, per il ruolo calcistico più importante del Paese. L’ex numero 10 dei bianconeri non ha bisogno di presentazioni: una carriera costellata di successi e onorificenze, che l’hanno reso un vero e proprio simbolo del calcio italiano, per questo sarebbero in tanti a sostenere la sua candidatura.

Uno di questi è il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, che in un’intervista rilasciata a La repubblica ha accolto positivamente la possibile candidatura di Pinturicchio come presidente della FIGC, a patto che ci sia unione d’intenti. “Conosco Alessandro da quando giocava, al di là del campione è una bella persona, e qualsiasi attività ha bisogno di belle persone”, sono state queste le parole del patron dell’Empoli in merito alla situazione. Ovviamente, la candidatura di Del Piero è spalleggiata anche dalla fazione che rappresenta l’opposizione a Gravina, formata soprattutto dal tridente Lotito-Cairo-De Laurentiis. I presidenti di Lazio, Torino e Napoli, infatti, sarebbero ben lieti di sostenere Del Piero nella lotta contro Gravina, che ha affermato di non avere ancora sciolto le riserve riguardo una possibile ricandidatura.

In merito a ciò, l’attuale della presidente della FIGC ha dichiarato: “Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare. So di avere numeri importanti, la certezza del risultato c’è, il problema è un altro: capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e una prospettiva per il calcio italiano. Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura”. Si prospetta, quindi, un periodo decisamente importante per il futuro del calcio italiano, con sia Del Piero che Gravina che stanno valutando l’ipotesi di candidarsi per ricoprire il ruolo di presidente della Federazione, anche se non è arrivata l’ufficialità da nessuno dei due fronti. Per quanto riguarda l’ex capitano della Juventus, infatti, affinché si possa procedere con la candidatura ufficiale è necessario che ci siano delle condizioni per le quali non risulti sconfitto già in partenza. Per presentare la candidatura c’è tempo fino a Natale, perciò nell’arco del prossimo mese sono previsti sviluppi significativi sulla vicenda, sia da una parte che dall’altra.