Denis Law è morto, il Manchester United piange “l’ultimo cannoniere”

Manchester, 17 gennaio 2025 – La "United Trinity" si è riunita. Il Manchester United dice addio all’ultimo uomo di quel tridente favoloso, Danis Law, morto a 84 anni, eroe dei Red Devils anni Sessanta con i compagni di squadra George Best e Bobby Charlton.

L’annuncio arriva dalla famiglia: "Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace". L’attaccante scozzese (vincitore del Pallone d'Oro nel 1964) è stato il terzo marcatore nella storia del club, con 237 gol in 404 partite nella speciale classifica è dietro solo a Rooney e appunto Charlton. Durante la sua carriera passo anche per una stagione al Torino (la 61-62).

"Tutti al Manchester United sono in lutto per la perdita di Denis Law, il re dello Stretford End, morto all'età di 84 anni – questo il ricordo della società –. Con 237 gol in 404 presenze, sarà sempre celebrato come uno dei più grandi e amati giocatori del club. L'ultimo cannoniere, il suo stile, il suo spirito e l'amore per il gioco lo hanno reso l'eroe di una generazione. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e ai tanti amici. La sua memoria vivrà per sempre”.

I numeri da record di Denis Law

Con i Red Devils ha anche vinto due Premier League, nel 1965 e nel 1967. Con la nazionale scozzese, detiene con 30 gol segnati in 55 presenze totali il record di marcature ufficiali, condiviso con Kenny Dalglish. Oltre alle maglie di Huddersfield Town e Manchester City, Law ha anche indossato quella del Torino della stagione 1961-1962, realizzando 10 gol in 27 presenze.