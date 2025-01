Denzel Dumfries. Occhio pure al duello “orange“

Non solo Lautaro Martinez contro Theo Hernandez. Un altro duello a distanza infiamma il derby d’Arabia, perché Inter-Milan sarà una supersdfida anche in salsa olandese. Quello interista, Denzel Dumfries, è stato decisivo con una strepitosa doppietta nella prima semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta. Poi c’è Tijjani Reijnders, che dopo aver battuto la Juventus di un altro illustre connazionale, Teun Koopmeiners, riporta nella mente dei supporter rossoneri piacevoli ricordi: il centrocampista del Milan è stato premiato come migliore in campo nell’ultima stracittadina meneghina, quella vinta 2-1 dai rossoneri lo scorso 22 settembre. Reijnders dominò in mezzo al campo, sia in cabina di regia che in fase difensiva.G.M.