Derby al voltini. Pergolettese e FeralpiSalò a caccia della svolta: adesso servono punti pesanti

CREMA (Cremona)

Derby lombardo tra Pergolettese e FeralpiSalò questo pomeriggio alle 18.30. Le squadre si affrontano allo stadio Voltini in un match della quinta giornata del campionato di Lega Pro. I cremaschi cercano, davanti al pubblico amico, i tre punti per riscattare il pesante ko rimediato lo scorso fine settimana contro l’AlbinoLeffe, ma soprattutto per migliorare una classifica che al momento vede Arini e compagni all’ultimo posto con un solo punto.

Stando alla rifinitura, svolta ieri mattina, è stato confermato il 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutti i reparti per contrastare nel migliore dei modi gli avversari. A inquadrare la gara odierna il tecnico della Pergolettese, Giovanni Mussa: "Affrontiamo la FeralpiSalò con tanta voglia di riscatto, aggressività e fame: queste sono le nostre armi. Cercheremo la vittoria in tutti i modi".

Morale alto invece in casa FeralpiSalò dopo la vittoria di misura ottenuta nello scorso weekend contro la Virtus Verona.

A Crema l’intento è quello di dare continuità ai risultati utili per avvicinarsi al vertice. A parlare della sfida con la Pergolettese coach Aimo Diana: "Un derby difficile su un campo ostico dove servirà attenzione. Siamo pronti per questo incontro che precederà il primo turno infrasettimanale della stagione con tre partite in una settimana". Il match sarà diretto da Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

Raffaele Sisti