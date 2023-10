Derby, botta e risposta. Jesina e Castelfidardo pari

jesina

1

castelfidardo

1

NA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, T. Capomaggio, Lucarini, Ciavarella (27’ st Marcucci), Zagaglia, Trudo, Pesaresi (23’ st Cordella), Re (16’ st P.Capomaggio). All. Simone Strappini

CASTELFIDARDO: Schirripa, Fabiani (36’ Kurti), Fabbri, Cannoni (41’ st Camara), Imbriola, Rotondo, Pedini (27’ st Fossi), Miotto, Piazze (14’ st Braconi), Nacciarriti (30’ st Guella), Nanapere. All. Marco Giuliodori

Arbitro: Chiacchiarelli S.B. del Tronto

Reti: 35’ st T. Capomaggio, 45’ st Guella NOTE: 400 spettatori. Angoli: 3 a 1 per il Castelfidardo. Ammoniti: Fabiani, T. Capomaggio, Giovannini, Napapere, Zagaglia.

Botta e risposta finale, Guella risponde a Capomaggio per il giusto pareggio tra Jesina e Castelfidaro. La sintesi del fatturato offensivo leoncello del primo tempo (zero tiri in porta) è concentrato nei primi venti secondi: colossale leggerezza difensiva ospite, sulla palla vacante si avventa Trudo, Schirripa rimedia in extremis. La risposta ospite dopo la mezz’ora: 32’ velenoso diagonale dal limite dall’area di Fabiani Pistola pronto alla risposta in tuffo. Aria frizzantina in avvio di ripresa ospiti per due volte vicinissimi al gol nel giro di un minuto, Pistola vola a deviare in angolo il missile dal limite di Cannoni, mischia furibonda sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Miotto dal disco del rigore colpisce a botta sicura provvidenziale respinta sulla linea da un difensore.

Insiste il Castello evidenziando una discreta condizione fisica, la Jesina colpisce duro al 35’ con la più bella azione della gara, cross di Giovannini inzuccata alto basso di Capomaggio palla che finisce all’incrocio imparabile per Schirripa. Sembra fatta allo scadere Guella rende giustizia a un discreto Castello, rasoiata dal limite dell’area palla nell’angolino vano il tentativo di Pistola. Finisce 1 a 1, giusto così. Gianni Angelucci