Di misura (0-1). Castiglione beffato. L’Angelana fa festa

CASTIGLIONE DEL LAGO 0 ANGELANA 1

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-4-2): Ranieri, Bertini(30’st Bavone), Galeotti, Manchia, Mennini, Modesto, Treppiedi (15’st Sabadashka), Anderson, Pareggi(1’st Vassallo), Verrilli, De Montis(40’st Skenday). A disp. Castrini, Lesti, Rachini, Versiglioni, Pompili. All.Machi.

ANGELANA (4-4-2): Buini, Dell’Orso, Melillo, Myrtollari (20’st Castelletti), Bocci, Tondini, Martiniello (30’st Monacchia), Brunetti, Ndiaye Bebeto, Mendes, Riommi(45’st Girolamini). A disp. Longo, Sallaku, Tarpanelli, Dermoumi, Bartolucci, Tofi. All. Recchi. ARBITRO: Passagrilli di Perugia (Diletta Roccaforte e Curci di Perugia).

Marcatore: Ndiaye Bebeto 34’st.

NOTE: Ammoniti: Brunetti, Ndiaye Bebeto, Mennini, Bertini, Anderson.

Vittoria dell’Angelana che ottiene grande possesso palla e supremazia a centrocampo. Un ko che lascia amaro in bocca ad un Castiglione del Lago che resta sempre invischiato in zona playout. Il successo riporta invece i giallorossi in piena corsa per i playoff. A decidere la sfida è il grande ex, Bebeto, che firma la rete numero 11 in campionato dal dischetto. Il puntero senegale, quando incrocia il Castiglione del Lago, non perdona, avendo segnato anche con la Pietralunghese.