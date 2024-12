Di misura (1-0). Fastellini esalta Pierantonio. Pontevalleceppi battuto

PIERANTONIO

1

PONTEVALLECEPPI

0

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini, Pettinelli, Petrara, Allegrucci (42’ st Francioni) , Scarlino; Procacci (8’ st Piras), Rondoni, De Iulis (35’st Conti); Salis M. (42’st Montefusco), Fastellini, Salis Y. (26’ st Berettini). A disp (Sergiacomi, Conti, Montefusco, Francioni, Pelati, Lanzi, Marinelli) all. Marconi (Bruni squalificato).

PONTEVALLECEPPI (4-4-2): Biscarini; Paradisi, Ricci, Barbarossa, Silvestri; Bazzarri, Bettiol, Giuliacci, Ligi (35’ st Dyrma); Dolcini, Retini. A disp (Banbagioni, Lenzi, Qirici, Perilli, Dyrma, Kamwa Pemen, Stafisso, Bonifazi). All. Del Bene.

Arbitro Apuzzo di Terni (Diletta Roccaforte e Cicalini di Perugia)

Marcatore: 32’ pt Fastellini.

Note: Ammoniti: Salis Y., De Iulis, Rondoni(Pi), Paradisi, Retini(Po). Recupero: 1 pt, 5 s.t.. Spettatori: 150 circa.

Il Pierantonio ritrova la vittoria e scala la classifica. A farne le spese un Pontevalleceppi sempre più in crisi che si ritrova in piena zona playout. Secondo ko in altrettante partite per Del Bene alle prese con una rosa sempre più risicata dopo le partenze di Capati e Ravanelli. Gol partita al 32’ del primo tempo firmato dal solito Fastellini che rilancia le ambizioni playoff dei biancazzurri.