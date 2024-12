Di misura. L’Atletico Bmg si impone. Castiglione battuto

ATLETICO BMG

1

CASTIGLIONE DEL LAGO

0

ATLETICO BMG (4-3-3) Battistelli; Gatti, Fapperdue, Ziroli, Rossi; Guazzaroni, Proietti, Paciotti,(43’st Capitani); Giustini,(48’st Giambi), Colombi, Orlandi,(18’st Carrello). A disp.: Santini, Boninsegni, Angeli, Gianni, Mengoni, Martellini. All.: Puccica.

CASTIGLIONE DEL LAGO (3-5-2) Ranieri; Ferri, Roscini, Lesti,(53’st Versiglioni); Vassallo,(30’st Sabadashka), Mirante,(12’st Edu Mengue), Manjate, De Montis, Galeotti ; Treppiedi,(25’st Ruggieri), Bartolini. A disp.: Chiarello, Imondi, Giannetti, Rachini, Skendaj. All.: Machi. ARBITRO: Samuele Ottaviani di Foligno. ( Piccini - Piomboni).

MARCATORI: 34’st Carrello (A).

NOTE: espulsi: 38’st Ferri per proteste. (C). Al 55’st Colombi sbaglia un calcio di rigore. Spettatori 150 circa. Ammoniti: 29’pt Treppiedi, 30’st Ranieri, 52’st De Montis, (C), 27’st Giustini (A). Recupero: pt 0’ st 13’.

L’Atletico Bmg torna alla vittoria battendo 1-0 il Castiglione del Lago. Prima vittoria della gestione Puccica, subentrato in settimana a Francesco Farsi. Dopo una gara molto combattuta, la partita si sblocca al 34’ della ripresa quando Carrello riesce a superare uno straordinario Ranieri. Festa grande al Bussotti e adesso si torna a pensare in grande.