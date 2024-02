Dilettanti, le gare di oggi. GabicceGradara e Villa San Martino per la salvezza. In Prima categoria c’è Audax Piobbico-Peglio

Oggi in Promozione tre gare per la 5ª di ritorno (ore 15).

Gabicce Gradara-Villa San Martino. Il successo sul campo del Mondolfo Marotta, il quarto in campionato e il secondo in trasferta, ha rilanciato il Gabicce Gradara che ha messo tre squadre alle spalle e ha agganciato a quota 19 il Villa San Martino in uno scontro diretto di assoluta importanza in prospettiva salvezza. I tre punti al Gabicce Gradara mancano in casa dal 28 ottobre (2-0 alla Fermignanese). Le due formazioni sono curiosamente in parità su tutto, a cominciare dallo scontro diretto dell’andata (2-2): stesso numero di punti complessivi (19), in casa (11) e in trasferta (8). Leggermente migliore la differenza reti del Villa San Martino (-5 contro -7), formazione che sta attraversando un ottimo periodo di forma: 10 punti nelle ultime cinque partite (meglio hanno fatto solo Moie e Fabriano) con tre risultati utili di fila (due vittorie ed un pareggio). "È una squadra di valore il San Martino – chiarisce subito mister Angelini – l’ho vista all’opera: idee chiare, sa stare bene in campo, organizzata, pericolosa con bomber Messina, un attaccante di razza, che ha esperienza, sa attaccare la profondità e giocare con la squadra. Dovremo far tesoro degli errori che anche contro il Mondolfo Marotta abbiamo commesso in fase difensiva e in attacco: abbiamo avuto almeno sei occasioni da rete e non siamo riusciti a chiudere la partita. La cosa positiva è che abbiamo dato seguito alla buona prestazione contro il Fabriano Cerreto. Non abbiamo vinto due partite di fila, è ora di farlo". Fuori Grandicelli, Morini e Franca, rientra dalla squalifica il difensore under Semprini. "Gara importante – dice il ds del Villa Bocci – ci arriviamo comunque bene, è un periodo positivo, la squadra è in salute". Arbitra Alfred Tavani di Jesi.

Le altre partite. Pergolese-Vismara (arbitra Mirko Ciccioli di Fermo) e Valfoglia-Biagio Nazzaro del nuovo tecnico Trillini. In Prima categoria (ore 15): Audax Piobbico-Peglio (arbitra Thomas Rapari di Macerata). In Seconda catgeoria (ore 15) Avis Sassocorvaro-Carpegna.

am.pi.