DIVorzio inevitabile. Nocerino lascia Miami dopo 28 sconfitte su 33 gare. Un fallimento il campionato nella seconda serie Usa

Finisce con un triste addio a sole due giornate dal termine del campionato l’avventura di Antonio Nocerino negli Usa. Era emigrato oltreoceano undici mesi fa per coltivare sogni ambiziosi di ogni tecnico emergente: dalla panchina della Primavera del Potenza a quella del Miami FC, un bel salto per l’ex centrocampista del Milan. In realtà negli States lui aveva già allenato, quattro anni fa, quando fu chiamato dall’Orlando City e nominato coach della selezione Under-15 e assistente-allenatore della formazione Under-17. Per questo non aveva resistito al fascino e al richiamo di quel calcio, immaginando che la seconda divisione a stelle e strisce potesse regalargli soddisfazioni. E invece la nuova parentesi Usa termina nel modo peggiore: 28 sconfitte (di cui 6 di fila con zero gol realizzati) su 33 partite, appena tre vittorie conquistate. E soprattutto la squadra ultimissima a 11 punti (su 99 disponibili) con -29 lunghezze rispetto ad Hartford penultimo a quota 40. Numeri desolanti che certificano il fallimento del progetto tecnico di Nocerino arrivato a Miami nel novembre del 2023 per affrontare la USL Championship (cominciata lo scorso marzo). Inevitabile due giorni fa l’esonero ufficializzato dal club sui propri canali social: "Il Miami Football Club annuncia la separazione dall’allenatore Nocerino. Dopo un’attenta riflessione, Nocerino si prenderà un periodo di aspettativa con effetto immediato fino alla conclusione della stagione 2024. Il club ribadisce i suoi ringraziamenti ad Antonio per gli sforzi e il duro lavoro di questa stagione e gli augura il meglio per gli impegni futuri". Giulio Mola