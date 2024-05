Domenica al Benelli. Per ora venduti 200 biglietti ai tifosi giallorossi

Un calcolo preciso non è ancora possibile effettuarlo ma non siamo tanto lontani dal vero nel dire che, al momento, sono circa 200 i biglietti acquistati dai tifosi giallorossi per l’importante trasferta di domenica a Pesaro. Un’attesa palpabile, quasi spasmodica che si respira un po’ ovunque e non solo negli abituali punti di ritrovo dei sostenitori giallorossi. Non vogliamo dire che per Recanati sia un inedito, ma quasi: probabilmente è scattata, in tutti, la convinzione che ci si sta giocando molto e questo nuovo senso di appartenenza non può non far piacere, specialmente ai vertici.

Beninteso: la formazione ha sempre potuto contare su uno zoccolo duro di fedelissimi con pochi eguali, capace di seguire i giallorossi in tutta Italia, Sardegna compresa. Ma, appunto, sono fedelissimi mentre il "grosso" ci era apparso, più volte, troppo tiepido e comunque non sempre disposto a quei sacrifici necessari, soprattutto in trasferta. Il dato comunque può e deve essere migliorato: per la prevendita c’è infatti tempo sino a domani, sul circuito online vivaticket e nei rivenditori autorizzati. L’accesso è consentito solamente al settore ospiti con i prezzi fissati in 12 euro (biglietto intero), 10 euro quello ridotto (over 67, donne e e ragazzi dagli 11 ai 14 anni) e 2 euro per gli under 10. Bilanci, consuntivi e commenti sono rimandati a lunedì.

a. v.