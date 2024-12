Domenica amara

FIGLINE

2

ORVIETANA

0

FIGLINE: Pagnini Ciraudo Simonti Milli(86’ Degl’Innocenti) Francalanci Nobile Zellini(86’ Remedi) Borghi Bruni(45’ Ciravegna) Torrini Mugelli(73’ Noferi). A disposizione: Daddi Gozzini Ciravegna Degl’Innocenti Tognetti De Pellegrin Remedi Nyamsi Noferi. All: Brachi

ORVIETANA: Formiconi Caravaggi Mauro(64’ Simic) Ricci Sforza(63’ Bologna) Berardi Fabri(45’ Paletta) Orchi(63’ Esposito) Panattoni Proia Caon(64’ Quintero). A disposizione: Brigliozzi Bologna Simic Esposito Manoni Martini Marchegiani Paletta Quintero. All: Rizzolo

Arbitro: Moro di Novi Ligure (De Candia di Bari, Sorgente di Taranto)

marcatori: 42’ Francalanci, 47’ Ciravegna

NOTE: ammonito 29’ Berardi, 37’ espulsione diretta per Berardi, 54’ Francalanci, 75’ Torrini, 87’ Remedi, 93’ Nobile, 93’ Quintero. Espulso Quintero a gara conclusa.

Torna alla vittoria il Figline, che con un gol per tempo batte l’Orvietana per 2-0. Tre punti e una dedica speciale a Sandro Degli Innocenti, storica figura della grande famiglia gialloblù scomparsa nella serata di venerdì a cui prima della gara è stato tributato un minuto di silenzio. Il primo spunto è per l’Orvietana con Panattoni al 3’ che prova la conclusione dal limite, Pagnini respinge di pugno. Al 6’ calcio di punizione dalla distanza di Proia che centra la porta ma Pagnini è attento e dice di no. Al 13’ il Figline si affaccia in avanti con Mugelli che controlla il pallone al limite dell’area e prova il tiro, la conclusione è però alta sopra la traversa. Minuto 21: calcio d’angolo di Milli, pallone in mezzo per Francalanci che colpisce di testa la conclusione esce di poco. Al 37’ svolta nella gara: lancio in profondità per Mugelli che supera Berardi suo marcatore diretto. Indirizzato davanti alla porta, il difensore dell’Orvietana lo atterra al limite dell’area e rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Minuto 41 occasionassima per il Figline: calcio di punizione di Bruni rasoterra, il pallone passa e Formiconi si distende per deviare il pallone in angolo. Al 42’ stavolta Francalanci non sbaglia: calcio d’angolo di Milli con il pallone che spiove in area per il difensore gialloblù che stacca di testa e infila il gol dell’1-0 e subito la dedica della squadra a Sancio. Il Figline rientra in campo nel secondo tempo premendo sull’acceleratore e trova subito in apertura il gol del 2 a 0. Al 47’ Ciravegna firma il 2-0.