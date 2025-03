Domenica prossima per i biancoverdi una sfida chiave per la salvezza. Capitan Fabbri chiede grinta e carattere per la volata finale in campionato. Il Castelfidardo alla ripresa: è già con la testa al Notaresco

Oggi in casa Castelfidardo si ricomincia. Dopo una settimana dove la squadra fidardense ha staccato solo mentalmente, oggi bisognerà tornare concentrati sul campionato che riprenderà domenica con la trasferta di Notaresco per la 28esima giornata. Un mese e mezzo importante, fino a inizio maggio, quando si concluderà la volata finale della stagione regolare del torneo di D, dove bisognerà tirare fuori le ultime energie rimaste. Questo quello che ha chiesto ai suoi compagni capitan Gianmarco Fabbri. Il numero tre biancoverde ci sarà in campo a guidare la squadra dopo essere rimasto fuori quattro lunghe giornate per squalifica. E lo vorrà fare da protagonista, come nell’ultima partita, nel derby contro la Recanatese, autentico protagonista nell’azione del gol del pareggio di Braconi. "Un punto importante per allungare sulla zona salvezza" lo ha etichettato Fabbri. Adesso gli ultimi sforzi, con Giuliodori che oggi riavrà in gruppo anche Baldini, Cotugno e Caprari tornati a pieno regime dopo gli acciacchi.

JUNIORES. Nel fine settimana, visto il turno di riposo della prima squadra, in campo solo la Juniores. E i giovani biancoverdi si sono riscattati alla grande dopo la sconfitta interna contro la Recanatese. La Juniores del Castelfidardo vince con pieno merito sul campo dell’Aquila (0-1). Un successo di cuore e carattere per i fidardensi, bravi a resistere nel finale in inferiorità numerica e a portarsi così a casa l’intera posta. Nel primo tempo a segnare il gol che poi risulterà decisivo ci pensa Menghini alla mezz’ora. Nella ripresa al 19’ Loris Graciotti sbaglia il rigore che potrebbe chiudere i conti, conquistato dopo una bella azione azione personale. Marzuolo poi lascia in suoi in inferiorità numerica poco prima della mezz’ora per doppia ammonizione. I biancoverdi stringono i denti e con caparbietà e determinazione difendono il vantaggio fino al triplice fischio. "I ragazzi si sono portati a casa i tre punti con una prestazione gagliarda – afferma mister Filippo Gasparrini – concedendo pochissimo agli avversari. Sono molto contento per Menghini che ha realizzato una bellissima rete e che ci permette di sperare ancora nel sogno che il gruppo si è prefissato. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato un rigore e in inferiorità numerica siamo stati molto equilibrati".