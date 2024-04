Domenica speciale. La Nestor in festa con tanti bambini per i suoi 120 anni La Nestor ha celebrato i suoi 120 anni con una giornata speciale per i giovani del settore giovanile, con la partecipazione di altre squadre locali. Il presidente sottolinea l'importanza della storia del club, nonostante le sfide attuali. L'ex presidente annuncia l'iscrizione al prossimo campionato, confermando la continuità della Nestor.