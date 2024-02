Dopo l’infortunio. Messi torna in campo. L’inter Miami va ko

La Pulce torna in campo: è di nuovo Lionel Messi (foto), il campione argentino ha giocato con l’Inter Miami gli ultimi 30’ minuti di un’amichevole pre-campionato contro il Vissel Kobe a Tokyo. Messi, che ha sofferto di un infortunio al tendine del ginocchio, è rimasto in panchina nella sfida dell’Inter Miami che ha battuto l’Hong Kong XI 4-1 domenica, con i tifosi locali che hanno espresso la loro frustrazione per non aver potuto ammirare l’otto volte Pallone d’Oro in azione. La squadra della Major League Soccer di David Beckham ha continuato la preparazione pre-campionato in Giappone e la superstar argentina Messi ha potuto riprendere ad allenarsi. C’è stata un’altra preoccupazione per gli infortuni per Miami, tuttavia, poiché il centrocampista Sergio Busquets è stato costretto ad abbandonare per un problema alla caviglia a metà del primo tempo dopo un contrasto con Yuya Osako. Messi è entrato in campo negli ultimi 30 minuti, in sostituzione di David Ruiz, e il suo ingresso è stato accolto da grandi applausi da parte dei tifosi. Dopo che la partita si è conclusa a reti inviolate, il risultato è stato deciso ai calci di rigore. Il Vissel ha vinto 4-3 dopo che l’Inter-Miami non è riuscita a trasformare nessuno degli ultimi tre calci di rigore.