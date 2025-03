Dopo lo sfida a Merate. Casatese da playoff. Nuova Sondrio vicina alla salvezza diretta

La Casatese Merate ha forse perso il treno per la vittoria del campionato, ma potrà sicuramente lottare per entrare ai playoff, mentre la Nuova Sondrio Calcio ha cambiato marcia ed ora vede anche la salvezza diretta. La situazione, a 7 giornate dal termine del campionato di D (girone B), vede la Casatese Merate al sesto posto con 53 punti, a -1 dalla quota playoff e a -7 dalla capolista Ospitaletto. Il Sondrio, invece, è sestultimo con 35 punti a pari merito con Vigasio e Sangiuliano City in piena bagarre per la salvezza diretta.

La settimana scorsa le squadre si sono affrontate a Merate e il match ha riservato una grossa sorpresa: i padroni di casa, dopo 12 risultati utili di fila, hanno ceduto 2-0 ad un Sondrio che, dopo aver superato in trasferta la capolista Ospitaletto, si conferma come “ammazzagrandi“. La Casatese Merate non ha perso punti dalla vetta (vista la sconfitta dell’Ospitaletto) ma è stata superata in classifica da Desenzano, Varesina e Pro Palazzolo.

Bene la Nuova Sondrio Calcio che, dall’arrivo di mister Marco Amelia (nella foto), ha cambiato marcia ed ora vede vicina anche la salvezza diretta. La squadra valtellinese nelle prossime tre partite avrà tre scontri diretti: in casa dell’Arconatese, ultima ma non ancora spacciata, poi Fanfulla e Sangiuliano City.

Fulvio D’Eri