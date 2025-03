Duetto Casadei-Ruggeri. La giovane Italia canta

I due debuttanti azzurri in fondo sono il selfie della nostra gioventù nel terzo millennio. Uno è dovuto andare all’estero per costruirsi una strada, l’altro è legatissimo alle radici italiane. Futuro e tradizione che si fondono nelle convocazioni di Cesare Casadei, da Ravenna alla Premier per tornare al Torino e arrivare alla nazionale maggiore, e di Matteo Ruggeri, bergamasco della Val Brembana sbocciato nell’Atalanta in cui tutta Bergamo si identifica.

Ieri al primo giorno di azzurro ovviamente erano confusi e felici, più che altro felici: "Sicuramente sta arrivando tutto molto in fretta, cerco di rimanere concentrato sul presente – ha spiegato Casadei –. Ricevere complimenti dal ct della Nazionale è un motivo d’orgoglio, una motivazione in più per continuare a lavorare. L’esperienza all’estero mi ha dato tanto, ne sono uscito diverso come persona e come calciatore, posso solo ringraziare le persone che mi hanno aiutato, sono molto orgoglioso del percorso fatto". Estero significa Chelsea, Reading e Leicester, dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Inter. A Torino ha bruciato le tappe, subito titolare e con il primo gol in serie A: "Conta molto la fiducia che mi ha dato la società, cercavo una squadra in cui poter giocare più partite e trovare la continuità che mi mancava". Al fianco del compagno di nazionale Samuele Ricci, che del Toro è anche capitano e che è uno dei protagonisti della svolta azzurra post-delusione europea. Con progressi che l’Italia dovrà confermare nel doppio contro con la Germania in Nations League, giovedì a San Siro e domenica nel ritorno a Dortmund.

L’altro figlio dell’Italia moderna è Matteo Ruggeri. "Ringrazio il ct Spalletti per aver realizzato questo sogno. Mi concentro sulla nazionale, penso che devo cogliere questa occasione che mi è stata data, cercherò di allenarmi a mille tutti i giorni". Come Casadei, nonostante la giovane età anche Ruggeri ha già una buona esperienza internazionale, tra club e nazionale Under 21 (il ct Nunziata li ha ’persi’ per questo giro, ma ha detto di vederlo come premio). A Ruggeri hanno chiesto anche se c’è qualche somiglianza tra Gasperini e Spalletti: "Mister Gasperini ti spinge a non accontentarti mai. Penso che Spalletti sia simile come pensiero di gioco, anche se non lo conosco ancora bene".