E’ ALL’ESTERO. Spagna, Rubiales pronto a tornare

L’ex presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales, che ha scansato l’arresto nelle indagini per riciclaggio e corruzione, nega di essere intenzionato a prendere la cittadinanza della Repubblica Dominicana, dove si trova in vacanza: "La storia della cittadinanza dominicana è falsa. Cosa non è chiaro quando dico che qui mi sto guadagnando da vivere? Sono qui per lavoro, ho una famiglia", ha detto Rubiales, che dovrebbe tornare il 6 aprile ma ha dato la "disponibilità ad anticipare il rientro se me lo chiederanno".