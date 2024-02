È destinato al Real Madrid. Mbappé annuncia al Psg: "Parto»

Kylian Mbappé avrebbe finalmente deciso di lasciare Parigi e secondo i media francesi lo avrebbe anche annunciato al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi: lo sostiene RMC Sport, secondo cui le parti annunceranno ufficialmente la separazione appena ne saranno stabilite le modalità, perché il contratto con il Real Madrid, che da un paio d’anni corteggia la stella francese e al momento sembra l’unica destinazione plausibile, non è ancora firmato.

Anche per il quotidiano online britannico The Athletic, Mbappé avrebbe già reso noto alla società che andrà via alla fine del vincolo (2024). I termini dell’uscita dovranno essere concordati, ma nelle prossime settimane è attesa una comunicazione ufficiale da parte delle varie parti coinvolte. Già da gennaio Mbappé conosce la futura offerta del Real Madrid: due anni fa il premier francese Emmanuel Macron ’sventò’ la partenza per la Spagna di Mbappé, stavolta sembra che nemmeno un intervento così importante possa cambiare le carte in tavola.

Mbappé ha giocato 30 partite con il PSG nelle varie competizioni di questa stagione, segnando 31 gol ed è già oggi il calciatore più pagato tra quelli che giocano in Europa. Se dovesse accettare la proposta da capogiro del Real Madrid, rafforzerebbe la sua posizione.