E’ un sostenitore di 50 anni che per due anni non potra’ accedere alle manifestazioni sportive. Scontri tra tifosi di Jesina e Civitanovese, Il questore emette il decimo Daspo Il questore di Ancona emette il decimo Daspo per un tifoso di 50 anni dopo gli scontri durante l'incontro Jesina-Civitanovese. Dieci tifosi violenti identificati e sanzionati.