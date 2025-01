ECCELLENZA. Atletico Bmg, c’è un nuovo cambio in panchina. Via Lillo Puccica, torna il tecnico Francesco Farsi

Nuovo cambio in panchina in casa Atletico Bmg. La società ha ufficializzato la rescissione consensuale con Lillo Puccica dopo la sconfitta interna contro il Cannara, la seconda di fila che ha fatto scivolare la Bmg al nono posto del campionato di Eccellenza, a 7 lunghezze dai playoff e a più 4 sui playout. Al suo posto torna Francesco Farsi che era stato esonerato dopo la sconfitta con la Narnese, alla dodicesima giornata, con la squadra settima in classifica con 18 punti, a 4 lunghezze dai playoff e a più 3 sui playout. Farsi farà il suo nuovo esordio domenica prossima nella trasferta di Pietralunga. L’avventura di Puccica al timone della Bmg si chiude invece dopo 6 giornate con 6 punti totalizzati, frutto di 2 vittorie e 4 sconfitte.

"Solo pochi mesi fa – sottolinea il ds Alvaro Arcipreti – abbiamo fatto grandi cose con Francesco Farsi e mi auguro che possiamo tornare a fare altrettanto. La colpa di questo momento è di tutti ma in particolare la mia perché sono io ad aver fatto le scelte tecniche. In questo momento dobbiamo guardarci le spalle per sperare di tornare a guardare davanti. Ringrazio Puccica per la sua professionalità. Farsi è la scelta giusta per dare, nelle 12 partite che restano, le soddisfazioni che merita al presidente. Giocatori in uscita? In settimana ho parlato con i ragazzi ma nessuno mi ha manifestato l’intenzione di andarsene e da parte nostra c’è la volontà di arrivare in fondo con questo gruppo".