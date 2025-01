Eccellenza, dopo il successo con il Cannara. Il Sansepolcro si gode la vittoria di Coppa

"Nelle finali conta solo vincere e noi l’abbiamo fatto". É un Antonio Armillei al settimo cielo quello che alza la coppa di Eccellenza. A decidere la finalissima contro il Cannara il guizzo di Luca Bartoccini a metà ripresa con i rossoblù cannaresi rimasti in dieci al quarto d’ora del primo tempo per il rosso a Ferrario per scorrettezze. "Ripeto – sottolinea Armillei – per me contava vincere e l’abbiamo fatto al cospetto di una squadra fortissima che ritroveremo domenica in campionato". Già, quel campionato di Eccellenza che vede il Sansepolcro in vetta e in corsa per uno storico double. "Una competizione alla volta. Adesso godiamoci questa vittoria in coppa. Poi penseremo al campionato e, quando saremo il momento di lottare sui due fronti, dovremo farci trovare pronti". Sì perché da metà febbraio il Sansepolcro inizierà il suo cammino nella fase nazionale di coppa che assegna una promozione in serie D. Primi avversari i marchigiani dell’Urbania che hanno superato 1-0 il Chiesanuova. A godersi la vittoria anche il presidente Marcello Brizzi: "Un successo che dedico a tutti gli altri componenti della società".