Eccellenza e Promozione. Coppa Italia, subito derby pesarese. In campo sei squadre della provincia

Oggi pomeriggio si giocano le prime gare ufficiali della nuova stagione sportiva delle categorie dilettanti. Nello specifico, si scenderà in campo per la fase regionale della Coppa Italia. Un’occasione per vedere all’opera gli acquisti di questa estate e per avere i primi riscontri sullo stato di forma dei singoli, dopo il lavoro effettuato nelle scorse settimane. In Eccellenza, il programma degli ottavi di finale (gare di andata) prevede per oggi solo una partita, quella tra il Monturano Calcio e l’Atletico Mariner. Si giocherà al Comunale di Monte Urano alle ore 17.30. A dirigere l’incontro è stato designato Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Le altre gare in programma domani: K-Sport Montecchio Gallo - Urbino, Osimana - Portuali Calcio Ancona, Fabriano Cerreto - Matelica Calcio, Sangiustese - Chiesanuova, Maceratese - Montefano, Tolentino - Montegranaro. La gara Urbania - Alma Juventus Fano è stata rinviata a data da destinarsi per il ricorso presentato dalla Jesina contro l’iscrizione dell’Alma all’Eccellenza. Il ritorno si giocherà mercoledì 18 settembre alle 15.30. Il calendario poi propone per i quarti di finale le seguenti date: mercoledì 2 ottobre (andata) e mercoledì 16 ottobre (ritorno). Le semifinali sono in programma per mercoledì 30 ottobre (andata) e mercoledì 13 novembre (ritorno). La finale su campo neutro si giocherà sabato 21 dicembre. Le società hanno l’obbligo di impiegare almeno due under: un calciatore nato dal 1 gennaio 2005 in poi e uno nato dal 1 gennaio 2006 in poi. Durante tutte le gare di Coppa Italia dilettanti è consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo.

In Promozione, le gare odierne valevoli per l’andata dei sedicesimi di finale sono quattro e vedono impegnate sei provinciali. Sant’Orso - Unione Calcio Pergolese, si gioca al ‘Montesi’ di Fano alle 16.30, arbitra Romolo Bartomioli di Pesaro. Fermignanese (foto) - Lunano, si scende in campo al Comunale di Fermignano alle 16.30, arbitra Ciro Santoro di Pesaro. Villa San Martino - Vismara, si gioca al Comunale Villa San Martino alle 16.30. Vigor Castelfidardo - Appignanese, si gioca al ‘Gabbanelli’ di Castelfidardo alle 16.30.

Le altre partite in programma domani: Biagio Nazzaro - Marina, Barbara Monserra - Sassoferrato Genga, Tavullia Valfoglia - Gabicce Gradara. Rinviata a data da destinarsi la gara Moie Vallesina - Jesina, sempre per la questione del ricorso contro l’iscrizione dell’Alma al campionato. Gare di ritorno mercoledì 18 settembre alle 15.30. Ottavi di finale mercoledì 16 ottobre (andata) e mercoledì 30 ottobre (ritorno). Quarti di finale mercoledì 13 novembre e mercoledì 4 dicembre. Semifinali mercoledì 5 marzo e mercoledì 19 marzo. Finalissima su campo da determinare mercoledì 16 aprile 2024. Anche in Promozione vige l’obbligo di impiegare almeno due under: un calciatore nato dal 1 gennaio 2005 in poi e uno nato dal 1 gennaio 2006. am. pi.