Eccellenza e Promozione. Prima giornata da dentro o fuori. Turno di ritorno per la Coppa Italia

Oggi le squadre di Eccellenza e Promozione ritornano in campo per il turno di Coppa Italia, competizione utile ai rispettivi mister anche per non far mancare il ritmo partita a chi viene meno impegnato in campionato. In programma in Ecellenza le gare di ritorno degli ottavi di finale.

Urbino - K-Sport Montecchio Gallo. Si gioca al ‘Montefeltro’ alle ore 19. All’andata vinse il K-Sport per 1 a 0. Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Atletico Mariner - Monturano. Qui si gioca al Comunale ‘Tommolini’ di Martinsicuro alle ore 19.30, all’andata il risultato premiò il Monturano (2 a 0).

Chiesanuova – Sangiustese. In campo alle 18.30 a Chiesanuova, all’andata finì 0-0.

Montegranaro - Tolentino. Partita rinviata alle 15.30 del 25 settembre: si gioca allo stadio San Francesco di Trodica di Morrovalle. All’andata vinse il Tolentino per 2-0.

Matelica - Fabriano Cerreto. Ore 17.30, si gioca al ‘Giovanni Paolo II’ di Matelica. Nel primo turno il risultato premiò il Matelica fuori casa (0-1).

Montefano - Maceratese. Ore 15.30 al ‘Dell’Immacolata’ di Montefano, con la Maceratese che parte dal 3-1 dell’andata.

Portuali Calcio Ancona - Osimana. Inizio alle 19 allo Stadio Paolinelli di Ancona. Posticipata alle 15.30 del 25 settembre Alma Juventus Fano - Urbania che avevano giocato l’andata (0-0) una settimana fa. Le vincenti si qualificheranno ai quarti di finale, in programma il 2 (andata) e il 16 (ritorno) ottobre. Le Semifinali sono in calendario per il 30 ottobre e il 13 novembre, la finale, su campo neutro, si giocherà sabato 21 dicembre. Le società hanno l’obbligo di impiegare almeno due under: un calciatore nato dall’1 gennaio 2005 in poi e uno nato dall’1 gennaio 2006 in poi.

In Promozione oggi si gioca per le gare di ritorno dei sedicesimi di finale, in campo tutte e otto le provinciali.

Gabicce Gradara - Tavullia Valfoglia. Ore 20 al ‘Capo Tavollo’ di Gabicce Mare (andata 0-0), arbitra Ciro Santoro di Pesaro.

Lunano - Fermignanese. Si gioca alle 15.30 al Comunale di Lunano (andata Fermignanese-Lunano 0-2), arbitra Leonardo Del Piccolo di Pesaro.

Pergolese - Sant’Orso. Ore 15.30 allo ‘Stefanelli’ di Pergola, all’andata finì 1-1, arbitra Gianluca Persichini di Macerata.

Vismara- Villa San Martino. Il derby pesarese è in prgramma alle 20.30 al Comunale Muraglia, si riparte del 2-1 in favore del Vismara. Arbitra Francesco Ballaro’ di Pesaro.

Le altre gare odierne: Moie Vallesina - Jesina (15.30); Appignanese - Vigor Castelfidardo (19.30); Marina - Biagio Nazzaro (15.30); Sassoferrato Genga - Barbara Monserra (ore 20).

am. pi.