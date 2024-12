Eccellenza, finisce 2-2. Narnese fermata sul pari dal Tavernelle

Narnese

2

Tavernelle

2

NARNESE: Falocco 6, Mora 6.5, Pisaglia 6 (41st Andreucci sv) Marchetti 6 (4’ st Perotti 6), Ponti 6, Aldait 6. Bagnato 7, Petrini 6, Tramontano 6, Cofessore 5.5, Manni 6. All. Defendi 6

TAVERNELLE: De Marco 6.5, Patrignani 6, Ceccarelli 5, Cerboni 6 ( 42’ st. Ibojo s.v.), Bengala 5.5, Benda 6, Pieravanti 6, Barbarossa 7, Rosso 6 ( 45’ st. Salvacci s.v.), Miccio 6, Governatori 5.5 ( 31’ st. Andreoli s.v.). All. Riberti 6

Arbitro: Filippi di Rossano 6

Marcatori: Al 36’ pt. Bagnato, 5’ st. Barbarossa, 23’ st. Mora ( aut.), 33’ st. Mora.

NARNI - La Narnese dopo quattro risultati utili consecutivi si ferma, proprio in casa contro il Tavernelle. A parziale giustificazione dobbiamo dire che mister Defendi doveva fare a meno di quattro titolari. Gara dai due volti, meglio la Narnese nel primo tempo che andava meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo i rossoblù di casa subivano per circa mezz’ora gli attacchi degi ospiti che erano riusciti anche a ribaltare il risultato. Poi pero gli undici della copagine di casa regivano e riportavano le sorti dell’incontro in parità. Riavvolgiamo il film dell’incontro. Al 36’ giunge il vantaggio per i padroni di casa. Puniizione battuta da Bagnato e palla all’incrocio dei pali. Nella ripresa al 5°gli ospiti pareggiano con un colpo di testa di Barbarossa. Al 23’ Tavernelle in vantaggio con autogol Mora. Reazione dei padroni di casa che porta i suoi frutti dieci minuti dopo, con Mora che si fa perdonare deviando in rete di testa un cross di Bagnato. Allo scadere la Narnese reclama il calcio di rigore.

Luca Pelusi