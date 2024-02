Eccellenza. Khribech lancia l’Acf Foligno: "Se domani battiamo l’Ellera... »

"Non dico che avremmo vinto il campionato, ma battendo l’Ellera daremmo un bello scossone alla corsa per il primato. Piedi per terra e grande umiltà però perché tra il dire e il fare...". Walid Khribech scalda i motori in vista del big match che domani, al Fioroni, vedrà l’Ellera terza forza del campionato, ospitare la capolista Acf Foligno. Il fantasista marocchino è stato, insieme a Michele Di Cato, il mattatore dell’ultimo successo, da ex, contro il Lama che ha permesso all’Acf Foligno di riprendere la marcia dopo i due ko che avevano aperto il nuovo anno. "Siamo comunque rimasti a più 6 sul Terni Fc e a più 9 sull’Ellera. Sappiamo bene però – continua Khribech – che abbiamo sfruttato i bonus se vogliamo, come vogliamo, puntare dritti alla serie D. Credo che i numeri confermino la bontà di quanto abbiamo fatto in queste prime 19 giornate e, mai come adesso, è il momento di spingere sul gas". Secondo miglior attacco, proprio dietro l’Ellera, e miglior difesa per l’Acf Foligno, nove centri stagionali per Khribech, subito beccato negli spogliatoi dopo il gol da applausi al Lama, con tanto di slalom. "Scherzando mi hanno detto che sono l’unico marocchino che sa sciare. Visto che di neve ultimamente ce ne è poca, speriamo di trovare comunque una pista anche contro l’Ellera. Sarebbe veramente importante...".