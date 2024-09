Eccellenza. Legnano, il cuore lilla di Pogliani: "Questa è la mia più grande sfida»

LEGNANO (Milano)

Torna a battere il grande cuore lilla di Eros Pogliani, nuovo direttore generale e amministratore delegato del Legnano che domani debutta contro la Solbiatese in Eccellenza dopo la retrocessione. Ieri sera il vernissage al Palace Hotel, con la nuova gestione tecnica e amministrativa che punta a rilevare la società da Enea Benedetto, appena saranno dissequestrate le quote dal tribunale di Alessandria, come ha spiegato l’avvocato Filippo Marioni, legale dell’imprenditore rescaldinese Sergio Zoppi, ex vice alla Caronnese l’anno scorso e presidente in ‘pectore’. "Prima saranno vagliate e sanate con transazioni le situazioni debitorie – ha specificato il direttore genrale Pogliani – perché il Legnano ha davvero rischiato di sparire. Noi invece scenderemo in campo per fare sempre del nostro meglio e ai tifosi chiediamo di stare vicino ai ragazzi. Abbiamo incontrato il comune e con l’Academy Legnano che ha un vivaio parteciperemo al bando per tornare a giocare al Mari, che è la casa del Legnano". E ancora: "Devo ringraziare Sergio Zoppi, Nicola Caserta, Domenico Mirigliani, Gianluca Nitti e altri per il loro sostegno in questa avventura, al pari di mister Dicuonzo, del team manager Giorgio Bragè e dell’ex capitano Valerio Foglio che ci darà una mano in una delle più grandi sfide nella mia carriera professionale".

Luca Di Falco