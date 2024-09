Eccellenza, oggi in campo per la prima. K-Sport: derby inedito, ma quanti dubbi di formazione. Urbino battezza il Fabriano Cerreto, Urbania in casa

Oggi parte il campionato di Eccellenza e c’è attesa per vedere all’opera le 16 protagoniste del torneo, tutte rinnovate, o quasi, negli organici. Gare casalinghe per l’Urbania e per l’Urbino mentre la K-Sport Montecchio Gallo è attesa in trasferta, anche se non molto distante (a Fermignano), contro l’Alma Juventus Fano. Calcio d’inizio alle ore 15. "C’è curiosità per questo derby, inedito – spiega il direttore generale della K-Sport Matteo Mariani –. La prima gara di un altro difficilissimo e ostico campionato di Eccellenza, dove diverse compagini hanno costruito vere e proprie armate per vincere. Noi giocheremo a Fermignano con una squadra (l’Alma) che per ovvi motivi conosciamo poco, ma che parte con l’obiettivo di tornare nel campionato di Serie D. Per contro, noi arriviamo a questa sfida con diverse defezioni di formazione ma son certo che i nostri ragazzi, come nella gara di Coppa Italia, daranno il massimo per fare risultato". Si gioca al Comunale di Fermignano, arbitrerà El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Urbino – Fabriano Cerreto. "Finalmente si parte – sottolinea il dg dell’Urbino, Ivan Santi –. Dopo il rinnovo delle cariche federali (al presidente Ivo Panichi e a tutto il Consiglio auguriamo un buon lavoro) e la vicenda Alma Juventus Fano, finalmente si torna a parlare di calcio. Una prima di campionato che tutti gli addetti ai lavori non vedono l’ora di affrontare. Tutti abbiamo bisogno di capire la condizione fisica raggiunta, la mentalità inculcata ma anche soprattutto valutare il livello degli avversari. Della neo promossa Fabriano Cerreto sappiamo ben poco ma come sempre, dalla loro, peserà positivamente l’entusiasmo di affrontare un campionato importante come quello di Eccellenza. Arriviamo a questa partita consapevoli di aver fatto un buon lavoro anche se ci sono ancora tanti margini di miglioramenti. Avremo per questo debutto alcuni giocatori da recuperare ma la rosa a disposizione del mister è ampia e questo speriamo diventi il nostro punto di forza durante il campionato. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e a tutti i nostri avversari per un campionato avvincente all’insegna dell’agonismo ma soprattutto della lealtà, della sportività e del rispetto". Si gioca allo Stadio Montefeltro, abitrerà Marco Fiermonte di Macerata.

Urbania – Maceratese. "Sarà una prima di campionato molto interessante - dice il mister durantino, Simone Lilli-. Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato. Con giocatori forti e funzionali al gioco che il suo allenatore predilige. Noi non vediamo l’ora di metterci alla prova davanti al nostro pubblico, anche perché non abbiamo giocato la gara di Coppa Italia, che sarebbe potuta essere un valido test prima del campionato. Sarà una partita difficile, dove ogni minimo particolare farà la differenza". Nell’Urbania assenti per infortunio Catani e Diene, saranno valutate in rifinitura le condizioni di Nunez. Si gioca al Comunale di Urbania alle 15.30, arbitrerà Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Le altre partite odierne: Atletico Centobuchi – Chiesanuova (ore 15), arbitra Simone Malascorta di Jesi; Montegranaro – Monturano, arbitra Natale Rossiello di Molfetta; Matelica – Osimana, arbitra Riccardo Latuga di Pesaro; Sangiustese – Portuali Calcio Ancona, arbitra Francesco Uncini di Jesi; Tolentino – Montefano, arbitra Marcello Tinetti di Ivrea. Amedeo Pisciolini