Eccellenza. Pavia, che colpaccio. Di Quinzio dal Pisa

Dilettanti a chi? Non lo sono. A Pavia, nel girone A di Eccellenza, c’è una squadra grandi firme, seconda in classifica. L’ultima, è quella di Davide Di Quinzio: 35 anni, originario di Garbagnate Milanese, sotto contratto con il Pisa in B. Mancherebbe solo l’annuncio per il centrocampista, ai margini del progetto di Inzaghi, ma con più di 400 presenze nei professionisti e che scenderebbe di tre categorie. A fine novembre, nella squadra del presidente Antonio Nucera, era atterrato anche Matteo Ardemagni: nato a Milano nel 1987, 360 presenze e 109 gol in cadetteria. In estate anche Fabio Perna, salito con la Giana dall’Eccellenza alla C. Chissà... Lu.Mig.