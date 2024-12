Empoli sfida Atalanta: D'Aversa cerca la prima vittoria contro Gasperini

di Simone Cioni EMPOLI Nella prossima giornata, con fischio d’inizio domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Empoli se la dovrà vedere contro la capolista Atalanta, con Roberto D’Aversa che incrocerà così per la nona volta il collega Giampiero Gasperini. E l’allenatore nerazzurro, che raggiunge Juric tra i tecnici più volte affrontati da D’Aversa, è una vera e propria ‘bestia nera’ per l’attuale mister azzurro. Negli otto precedenti fin qui andati in scena, infatti, D’Aversa ha sempre perso a partire dal match valevole per il terzo turno di Coppa Italia del 24 agosto 2014 quando alla guida della Virtus Lanciano fu superato 1-0 in casa dal Genoa. Con lo stesso punteggio l’ultima affermazione di Gasperini, nella passata stagione quando D’Aversa era a Lecce. Oltre ad un’altra sfida quando allenava la Sampdoria, persa 3-1 a Marassi, l’allenatore azzurro ha incrociato cinque volte il collega quando sedeva sulla panchina del Parma incassando 18 reti complessive a fronte delle sole 4 segnate. Al di là dei numeri si affronteranno comunque due allenatori che hanno dato una chiara impronta alle proprie squadre. Sebbene qualità diverse, infatti, sia Atalanta che Empoli hanno una precisa identità di gioco.

Sotto gli occhi di tutto il lavoro di Gasperini con la Dea, cresciuta esponenzialmente nei nove anni di gestione del tecnico di Grugliasco e giunta oggi ad avere una grande consapevolezza nei propri mezzi sia in Italia che in campo europeo, ma determinante anche quello svolto da D’Aversa in questi primi mesi in azzurro. L’allenatore abruzzese ha infatti portato una grande organizzazione difensiva, su cui si fonda poi una lineare quanto fluida manovra in fase di possesso. Gli azzurri mettono spesso in mostra movimenti codificati ed idee ben chiare su dove cercare di andare a far male agli avversari.

In perfetta parità invece il bilancio dei precedenti di Gasperini contro l’Empoli, con otto vittorie per parte e cinque pareggi. L’ultima degli azzurri risale al 21 maggio 2022 quando una rete di Stulac a una manciata di minuti alla fine valse l’impresa a Bergamo per l’allora Empoli di Andreazzoli. Da allora, però, ha sempre avuto la meglio Gasperini concedendo soltanto un gol agli azzurri. Nella sua carriera di allenatore, invece, D’Aversa non ha mai affrontato l’Atalanta prima dell’era Gasperini, mentre quando ancora calzava gli scarpini ha vinto soltanto una delle sette gare disputate contro gli orobici. Era il 29 maggio 2005 e il suo Siena ebbe la meglio per 2-1 in Toscana.