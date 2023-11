4 Empoli e Sassuolo si dividono la posta in palio con un 4-4. Caputo, Pinamonti, Henrique e Fazzini segnano per i padroni di casa, mentre Berardi realizza una doppietta. Vina segna un autogol per i neroverdi. Ammoniti Fazzini, Maleh, Henrique, Berardi, Gyasi e Grassi.