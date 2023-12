Andreazzoli si tiene il pari: "Risultato accettabile"

L’Empoli è uscito dall’infuocata Unipol Domus Arena di Cagliari con un punto, che lascia intatto il ritardo di una lunghezza dai sardi e tiene comunque gli azzurri nel gruppone delle pretendenti alla salvezza. Un pari che alla fine ha soddisfatto Andreazzoli. "Mi piace perché torniamo via con un punto dopo aver interpretato la gara nel modo in cui non siamo capaci – ha sottolineato nel post partita il tecnico azzurro –. Nella ripresa siamo stati costretti dalle capacità del Cagliari a doverci difendere, dopo aver invece giocato un primo tempo come piace a me, con il piglio di una squadra che sa quello che vuol fare, che lo sa far bene e con raziocinio, contro un avversario che ti mette in grande difficoltà sulle prime e le seconde palle. Alla fine poi credo che il risultato sia accettabile, consapevoli però che sarebbe stato più opportuno giocare il secondo tempo come il primo"..

Un cambio di atteggiamento, dopo l’intervallo, che ha onestamente riconosciuto anche l’allenatore di Massa. "Non spicchiamo nell’interpretazione e nella gestione delle gare, siamo molto istintivi – ha proseguito –. Purtroppo sono stato costretto a togliere Maleh perché stava mettendo l’arbitro nelle condizioni di non essere sereno nei suoi confronti. Abbiam perso un po’ di terreno, ma anche questo punto sofferto ci deve far crescere. Caprile? È stato bravo e non solo per aver parato il rigore, quello è un episodio, ma soprattutto per le uscite, nello stare corto e nella gestione della partenza dell’azione. Questo non vuol dire che a maggio sarà titolare, abbiamo quattro portieri bravi e li consideriamo come ogni altro giocatore. Anche per loro infatti è giusta un po’ di sana competizione".

Sull’episodio del rigore, poi parato da Caprile, Andreazzoli esprime invece più di qualche perplessità. "L’ho rivisto ma mi tengo per me i commenti, perché tanto sono inutili – conclude – comunque secondo me è una sbracciata da normale dinamica di gioco. Questa però, ripeto, è la mia opinione e rispetto anche quella di chi l’ha presa in campo. Baldanzi? Lo consideriamo il nostro fiore all’occhiello, lo aspettiamo e siamo sicuri che ci darà il suo contributo".

Si.Ci.