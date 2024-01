Stiamo entrando sempre più nel vivo della sessione invernale di calciomercato e la dirigenza azzurra è a lavoro per cercare di regalare ad Andreazzoli dei rinforzi importanti per provare ad invertire rotta in questa seconda parte di campionato. Il primo acquisto importante per lo scacchiere del tecnico di Massa è stato quello di Zurkowski, arrivato a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Centrocampista ‘box to box’, con buone qualità tecniche che ha già fatto vedere la sua capacità migliore: quella dell’inserimento. Proprio da una situazione del genere è nato il gol dell’1-2 contro il Verona, inutile poi ai fini della gara.

Se al centrocampo è già stata messa mano, non si può dire lo stesso di uno dei reparti più in difficoltà di questa stagione: l’attacco. Il nome più caldo di queste ultime settimane è quello di Alberto Cerri, attaccante in forza al Como che quest’anno ha giocato solamente sei partite riuscendo a segnare un solo gol in 245’. Sembrava un affare in dirittura d’arrivo ma negli ultimi giorni c’è stato un rallentamento, con l’operazione che al momento sembra essere in stand-by. Per Cerri aveva inizialmente sondato il terreno anche il Genoa, la società rossoblu poi ha virato il suo interesse sui due attaccanti del Verona: Djuric e Henry. Un dualismo, quello tra Empoli e Genoa sul mercato, che continua a coesistere anche per un altro obbiettivo comune. Entrambe le società infatti si sono interessate a Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Torino. Cairo sarebbe intenzionato a cederlo solo a titolo definitivo senza aprire dunque alla possibilità del prestito. Il club azzurro sta alla finestra monitorando entrambe le situazioni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita sembra invece ormai tutto fatto per l’addio di Filippo Ranocchia. Il classe 2001 farà ritorno alla Juventus per poi passare al Palermo, le cifre del trasferimento sono vicine ai 4 milioni di euro che andranno nelle casse dei bianconeri.

N.P.