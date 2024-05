Chiamata a raccolta per la sfida di domenica in terra friulana. I tifosi preparano la trasferta

L’importanza del match è enorme, l’attesa altrettanto. A cinque giorni dal fischio d’inizio dello scontro diretto con l’Udinese (domenica prossima alle 15) è già sicuro che ci sarà un Bluenergy Stadium tutto esaurito. La vittoria di lunedì scorso contro il Lecce ha infatti rilanciato l’entusiasmo della piazza friulana, con i sostenitori bianconeri che sono già a caccia del biglietto per la sfida contro l’Empoli. Il ‘clima’ sarà quindi un ostacolo ulteriore per gli uomini di Nicola, ma anche i tifosi azzurri si stanno mobilitando per essere in buon numero sulle tribune dell’impianto friulano.

Con lo slogan "Tutti Insieme", l’Unione Clubs Azzurri ha infatti chiamato a raccolta tutti i cuori che battono per capitan Luperto e compagni, aprendo le iscrizioni per la trasferta di domenica ad Udine con partenza in pulmann alle ore 8 da Empoli. Il prezzo è di 40 euro per i non soci e di 35 per i soci, mentre per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero di telefono 0571 993917. A testimonianza che anche a Empoli la tifoseria ci crede e non vuol far mancare il proprio sostegno a Caputo e compagni, che a loro volta in campo sono chiamati a dare tutto e forse perfino qualcosa in più per arrivare al prossimo 19 maggio e, quanto meno, non aver nulla da recriminare qualsiasi sia il responso del campo.