Con le nazionali. Cacace in campo per 90’. Fazzini entra nel finale

Aspettando il loro rientro in azzurro gli empolesi impegnati in nazionale si fanno valere. Marin ha giocato 75’ con la sua Romania nel pareggio per 1-1 contro l’Irlanda del Nord. Walukiewicz e Bereszynski sono rimasti in panchina con la loro Polonia durante la vittoria per 5-1 contro l’Estonia. Jacopo Fazzini è sceso in campo per 4’ con l’Italia U21 nella vittoria per 2-0 contro la Lettonia. Tutti e tre titolari invece Cacace (con fascia da capitano), Goglichidze e Shpendi, che hanno giocato rispettivamente 90, 86 e 79 minuti con le proprie nazionali.