Coppa Italia Primavera: superata l’udinese. L’Empoli accede agli ottavi. A gennaio ci sarà l’Atalanta

Empoli

2

Udinese

1

EMPOLI: Viti, Majdandzic, Asmussen (71’ Blazic), Bacciardi, Akpa-Chukwu, Falcusan (85’ Boldrini), Lauricella (60’ Cesari), Mannelli, Antonini (60’ Rugani), Baralla, Orlandi. A disp.: Poggiolini, Giacomazzi, Matteazzi, Tavanti, Busiello, Campaniello, Gravelo. All. Birindelli.

UDINESE: Malusa, Owusu, Barbaro (71’ Demiroski), Shpuza, Bozza, Olivo (71’Del Pino), Cosentino, Busolini, Vinciati (56’ Conti), El Bouradi, Landolfo (56’ Pejicic). A disp.: Kristancig, Polvar, Dal Vi, Marello, Di Leva. All.: Bubnjic.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Reti: 30’ e 77 Akpa-Chukwu; 92’ Pejicic.

VINCI – A dieci giorni di distanza dalla sfida di campionato l’Empoli ritrova a Petroio l’Udinese, e così come lo scorso 24 novembre anche stavolta finisce 2-1 per gli azzurrini che volano agli ottavi di Coppa Italia (a gennaio 2025 affronteranno a Bergamo l’Atalanta). Decisiva la doppietta di Akpa-Chukwu, che prima insacca di destro al 30’ e poi raddoppia al 77’ strappando il pallone a un difensore bianconero. Solo nel recupero il gol ospite di Pejicic, lesto ad approfittare di un errore di Boldrini. Adesso, però, non c’è neanche il tempo di gioire per questa qualificazione che domenica mattina alle 11 i ragazzi di Birindelli sono attesi dalla difficile trasferta di campionato sul campo della Roma, quarta in classifica.

Si.Ci.