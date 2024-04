CORSA ALLA SALVEZZA. Blanchard è sicuro: "Empoli-Frosinone non sarà decisiva»

La seconda edizione della “Digital Cup“, organizzata al Centro Tecnico Federale di Coverciano, è stata un’occasione per parlare di corsa alla salvezza in Serie A con Leonardo Blanchard che nella sua carriera, dal 2012 al 2016 (nella foto in azione), ha indossato la casacca del Frosinone, una delle squadre attualmente in piena lotta: "Credo che la formazione di Eusebio Di Francesco sia per la prima volta davvero competitiva in serie A grazie all’organizzazione e alla programmazione del presidente Stirpe e anche grazie a un allenatore molto preparato. Spero che si salvino perché sono un esempio che in Italia andrebbe seguito a livello societario pure da altri. Sono attrezzati per salvarsi e alcuni singoli hanno qualcosa in più nelle partite decisive. Se riescono a dare il 110 per cento nei 90 minuti, sono molto quadrati e possono essere fondamentali in ottica salvezza. Lo scontro diretto contro l’Empoli del 5 maggio? Credo che sarà ancora tutto aperto per diversi club, proprio come lo è adesso però bisogna capire che cosa accadrà nelle prossime tre partite che mancano fino a quella sfida". Blanchard, insieme a Mark Iuliano, ieri pomeriggio ha giocato a scopo benefico nelle fila della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale contro la Nazionale Comici. In campo anche i due rispettivi presidenti, Francesco Di Costanzo e Salvatore Ferrara.