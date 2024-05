Le parole del post partita. Nicola resta positivo: "Meritavamo di più»

Per la quinta volta di fila l’Empoli chiude una trasferta senza punti e senza gol all’attivo, eppure sulla prestazione degli azzurri c’è poco da dire. E di questo mister Nicola si dice soddisfatto. "Ci siamo sicuramente indispettiti per non aver segnato perché la mole di gioco costruita è stata molta, però a me interessa sempre valutare la prestazione in se, oltre al dettaglio sul quale si deve poi lavorare in allenamento senza però diventare troppo bramosi – commenta Nicola –. La squadra ha dimostrato che non c’è tutta quella differenza in classifica, meritavamo sicuramente di raccogliere qualcosa. Così non è stato e lo accettiamo, ma a me interessa che la mia squadra ha dato prova di crederci e di volersela giocare fino alla fine".

L’allenatore poi si sofferma sul gol preso da calcio piazzato e sulla sostituzione di Bastoni. "Finora abbiamo preso tre o quattro gol, che sono comunque nell’ordine di quanto può subire una squadra in questo fondamentale, mentre nella fattispecie di questa gara si poteva magari essere un po’ più reattivi, però bisogna anche considerare che pure loro non lo sono stati in alcune situazioni e non hanno pagato dazio perché qualcuno ci ha messo una pezza. Bastoni è stato scelto proprio perché lo ritengo un giocatore intelligente, poi abbiamo visto la possibilità di fare giocare due giocatori con le caratteristiche di Cambiaghi e Cancellieri a ridosso di Caputo e poter conquistare magari con più facilità la profondità". Buona la prestazione dell’attaccante pugliese, che ha avuto anche una grande occasione. "Ciccio sta migliorando anche dal punto di vista fisico, ha fatto buoni movimenti, sarebbe stato perfetto avesse trovato la gioia personale che si meritava e che avrebbe ci avrebbe permesso di andare in vantaggio, e sarebbe stata probabilmente un’altra partita, oppure no". Lo sguardo poi si sposta sulla prossima trasferta di Udine, dove l’Empoli si giocherà molto delle proprie chance di salvezza. "Sarà una partita molto importante, ma i ragazzi stanno dimostrando di meritare la Serie A".