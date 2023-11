Dal campo. Baldanzi e Destro si sono allenati ancora a parte. Prossimi giorni decisivi in vista di Frosinone

Tommaso Baldanzi e Mattia Destro si sono allenati a parte anche ieri mattina alla ripresa del lavoro, in vista della prossima gara allo Stirpe di Frosinone lunedì alle 18.30. Nel post-Atalanta mister Andreazzoli si era sbilanciato sul recupero del fantasista per la delicata sfida contro la squadra di Di Francesco e la sensazione è che sarà fatto di tutto per rimetterlo a disposizione del tecnico di Massa. In tal senso, comunque, tanto per il talento di Castelfiorentino quanto per Destro, alle prese con un fastidio muscolare, saranno fondamentali i prossimi allenamenti. Oggi è in programma una doppia seduta al Sussidiario tra campo e palestra, mentre sabato seduta pomeridiana alle 15 e domenica al mattino a partire dalle 11.

Si.Ci.