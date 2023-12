DAL CAMPO. Caputo in gruppo. C’è ottimismo per il recupero. Dubbio Bereszynski

L’Empoli continua la preparazione in vista della sfida salvezza di questo sabato contro il Cagliari. Gli azzurri si sono allenati ieri pomeriggio alle 15 e torneranno in campo mercoledì, giovedì e venerdì mattina alle 11, con le ultime due sedute che si svolgeranno a porte chiuse. Buone notizie per quanto riguarda la situazione legata a Francesco Caputo (nella foto), l’attaccante azzurro si sta allenando in gruppo e sembrerebbe aver smaltito l’infortunio muscolare che non gli ha permesso di essere presente nelle ultime tre gare, giocate rispettivamente contro Lecce, Torino e Lazio. Possibilità di ritrovare la titolarità anche per Tommaso Baldanzi, Andreazzoli e l’Empoli hanno bisogno delle sue qualità per tornare alla vittoria. Da monitorare invece la situazione relativa a Bereszynski: il terzino polacco sta ancora recuperando dal problema muscolare. Sulla corsia di destra infatti la dirigenza azzurra si troverà a dover fronteggiare un problema non da poco, con l’ex Sampdoria alle prese con l’infortunio ed Ebuehi pronto a partire con la sua Nigeria per la Coppa d’Africa, Andreazzoli dovrà inventarsi qualcosa in vista anche dei prossimi impegni. Da capire inoltre se anche Maleh, preconvocato dal Marocco, sarà chiamato a disputare la competizione la cui data della partita inaugurale è fissata per sabato 13 gennaio.

N.P.