Dal campo. Caputo recuperato: in Sardegna ci sarà. Bereszynski a parte

Si è soliti dire che tre indizi fanno una prova. Così, visto che ieri mattina Ciccio Caputo ha lavorato per il terzo giorno consecutivo con la squadra (stamani e domattina le ultime due sedute a porte chiuse), la sua convocazione per l’importante trasferta di Cagliari di sabato prossimo alle 15 è praticamente scontata. Dopo aver saltato le gare contro Torino e Lazio, resterà solo da capire se Andreazzoli lo ritenga pronto per tornare in campo dal primo minuto. La sensazione è quella che l’attaccante pugliese abbia ampie chance di partire dall’inizio. Sia perché quello con i sardi è uno scontro diretto e l’esperienza di Caputo è fondamentale, sia perché in rosa non c’è un giocatore con le sue caratteristiche. Chi ancora si sta allenando a parte, dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata contro il Lecce, è Bereszynski la cui disponibilità per il match della Unipol Domus Arena è quindi in forte dubbio. Scontato quindi che al suo posto venga confermato Ebuehi, mentre a sinistra resta aperta il ballottaggio tra Cacace e Bastoni. Possibile anche l’impiego dei due ex Walukiewicz al centro della difesa come contro la Lazio e Marin nel ruolo di mezzala destra per un Fazzini apparso un po’ sotto tono contro i biancocelesti. L’altro vero dubbio riguarda l’impiego o meno dall’inizio di Baldanzi che, dopo gli ultimi spezzoni contro Torino e Lazio, potrebbe tornare titolare 81 giorni dopo l’ultima volta nello 0-0 casalingo contro l’Udinese.

Si.Ci.