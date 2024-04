Dal campo. Ismajli, Grassi e Berisha da valutare

Il ritmo serrato imposto dal calendario non permette giorni di riposo e, allora, dopo l’amara trasferta di lunedì sera a Milano contro l’Inter, l’Empoli è tornato al lavoro già ieri pomeriggio. All’orizzonte c’è un’altra partita importate, quanto complicata, quella di sabato alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Torino. Da valutare, come settimana scorsa, i tre infortunati che stanno procedendo il proprio percorso di recupero (stagione finita per Ebuehi), ma che ieri hanno continuato ad allenarsi a parte. Ismajli, dopo il guaio muscolare rimediato contro il Milan, potrebbe riuscire a tornare tra i disponibili per la sfida ai granata, così come Gassi, anche se l’infiammazione che tormenta ormai da diverse settimane il centrocampista azzurro non è risolta. Stesso discorso per il portiere Berisha, alle prese con il problema muscolare accusato con la Nazionale albanese. Di sicuro, rispetto al match di due giorni fa Nicola recupera Maleh, che contro i nerazzurri ha scontato la sua seconda giornata di squalifica stagionale. Gli azzurri torneranno in campo oggi al Sussidiario ancora di pomeriggio, mentre giovedì e venerdì sono previste due sedute a porte chiuse.